El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

Hoy, 2 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, podría generar un tiempo inestable, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 75%.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Este viento podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar lugar a tormentas aisladas. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 0.4 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.

En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, asegurarse de estar equipados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.