El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 2 de mayo de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando hasta un 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.
La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la tarde, lo que puede hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto, combinado con la posibilidad de tormentas, podría generar un tiempo inestable, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta se sitúa en torno al 75%.
El viento soplará desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 42 km/h, lo que podría generar condiciones de viento racheado. Este viento podría contribuir a la sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.
A lo largo del día, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor nubosidad que podrían dar lugar a tormentas aisladas. Las precipitaciones acumuladas durante el día podrían llegar a 0.4 mm, lo que, aunque no es significativo, puede ser suficiente para mojar el suelo y refrescar el ambiente.
En resumen, los habitantes de Caldas de Reis deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Es un buen momento para disfrutar de actividades en interiores o, si se sale, asegurarse de estar equipados para las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.
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