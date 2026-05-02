El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo variable, con predominancia de nubes y algunas precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará paso a intervalos nubosos con lluvia escasa a partir de las 2 de la madrugada. Esta tendencia de cielos nublados se mantendrá hasta la tarde, con la posibilidad de tormentas y lluvias ligeras, especialmente entre las 5 y las 8 de la mañana.

La temperatura durante el día oscilará entre los 12 y los 17 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 67% y el 89% a lo largo del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán entre las 2 y las 3 de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total. Sin embargo, la probabilidad de lluvia será alta, alcanzando el 100% entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde. Esto significa que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esas horas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 85% entre las 8 y las 2 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, por lo que se aconseja precaución.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca de lo que indican los termómetros. En resumen, un día de clima variable y húmedo en Bueu, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante la mañana y parte de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.