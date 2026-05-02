El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que irán cubriendo el cielo, dando paso a intervalos nubosos con lluvias ligeras en las horas centrales del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados, lo que proporcionará un ambiente relativamente templado, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 98% en las horas de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo. Esto es un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 42 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda tener precaución al aire libre, ya que las ráfagas de viento podrían ser intensas, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormentas también aumentará, con un 70% de posibilidad entre las 14:00 y las 20:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más fuertes y un aumento en la actividad eléctrica.

En resumen, el día en Barro se caracterizará por un cielo mayormente nublado, con lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Las temperaturas serán moderadas, pero la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fresca. Es un día para estar preparado para cambios en el tiempo y tomar precauciones si se planea estar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.