El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, Baiona se prepara para un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará paso a un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 17:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 17 grados.

A lo largo del día, la humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 92% en las horas de la mañana. Esto, combinado con la presencia de nubes, generará una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidades entre las 08:00 y las 14:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre. A medida que avance el día, se prevé que el viento se intensifique, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a un aumento en la sensación de frío.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 70% de posibilidades entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto significa que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de tormentas aisladas, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes y visitantes de Baiona estén preparados para cambios repentinos en el tiempo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la presencia de nubes y posibles lluvias, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente nublado con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente durante la mañana y la tarde. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.