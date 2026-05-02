El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 2 de mayo

El día de hoy, 2 de mayo de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad más densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se prevén nubes altas que dominarán el cielo, manteniendo temperaturas frescas que oscilarán entre los 10 y 14 grados . A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, y se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados en la tarde, antes de descender nuevamente hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, donde se estima un 100% de posibilidad de lluvia. Las precipitaciones serán ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.2 mm en las primeras horas y hasta 3 mm en la tarde, especialmente en la franja horaria de 21:00 a 22:00. Esto sugiere que los habitantes de As Neves deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente llevar paraguas o impermeables si planean salir.

Además, existe un riesgo considerable de tormentas, con probabilidades que rondan el 75% en las horas de mayor actividad, lo que podría generar chubascos intensos pero breves. Las tormentas podrían acompañarse de ráfagas de viento que alcanzarán hasta 35 km/h, especialmente en las horas de la tarde y la noche, cuando el viento soplará del sur-suroeste.

La humedad relativa será alta durante todo el día, alcanzando picos del 96% en la mañana y descendiendo gradualmente hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Este nivel de humedad, combinado con las condiciones nubosas, puede hacer que el tiempo se sienta más pesado y menos agradable.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, especialmente durante las tormentas, lo que podría afectar la conducción y las actividades al aire libre. Por lo tanto, se recomienda precaución a los conductores y a quienes realicen actividades en la naturaleza.

En resumen, el día en As Neves se caracterizará por un tiempo inestable, con nubes, lluvias y tormentas, lo que invita a los residentes a estar atentos a las condiciones meteorológicas y a planificar sus actividades en consecuencia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-05-01T20:57:12.