El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Vilanova de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con un leve descenso a medida que avanza la mañana.

A medida que el día progresa, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso en las horas centrales, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 18 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más agradable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0%. Esto significa que los habitantes de Vilanova de Arousa podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La ausencia de lluvia también contribuirá a que el ambiente se mantenga más despejado durante las horas de sol.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades que oscilarán entre los 6 y 8 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

En resumen, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo poco nuboso en las horas centrales y la brisa del oeste hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea pasear por la costa o disfrutar de un almuerzo en una terraza. La jornada se cerrará con un ocaso a las 21:35, ofreciendo un hermoso espectáculo para quienes se encuentren al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.