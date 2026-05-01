El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, permitirá que los vilagarcianos disfruten de un día seco y propicio para paseos y actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría aportar una brisa refrescante en momentos de mayor calor. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente nublado, con algunas aperturas que permitirán disfrutar de intervalos de sol. La visibilidad será buena, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se presenta como una jornada mayormente nublada, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando las horas de sol que se asomarán entre las nubes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.