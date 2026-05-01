El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Vilaboa, se espera un tiempo predominantemente nublado, con variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo se mantenga nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 19 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, lo que podría generar una sensación de bochorno. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que alcanzarán hasta 28 km/h en las horas centrales del día, provenientes del suroeste. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que se prevé un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se registrarán intervalos nubosos que podrían generar algunas gotas dispersas, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las horas de la mañana y un 15% en la tarde, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar la posibilidad de algún fenómeno aislado.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a alrededor de 15 grados hacia las 22:00 horas. La visibilidad será buena, aunque la alta humedad podría generar una ligera bruma en algunos momentos.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias significativas. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un viento moderado y la sensación de frescura que podría generar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.