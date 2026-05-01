El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 12°C y 10°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 9°C en las horas más frescas. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente entre las 3 y las 4 de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Sin embargo, a partir de las 8 de la mañana, se espera que la bruma dé paso a nubes altas, aunque el cielo seguirá cubierto.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 19°C hacia las 4 de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 8 y las 14 horas, con un 80% de probabilidad de lluvia. Se prevé que la precipitación sea escasa, con acumulados de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia es posible, no se anticipan tormentas severas.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 25 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde. A lo largo del día, la dirección del viento variará, predominando del noreste por la mañana y del oeste por la tarde.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo cubierto y temperaturas que descenderán nuevamente a los 12°C. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 90% hacia el final del día. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

En resumen, Vila de Cruces experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de bruma en las primeras horas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones de visibilidad reducida y llevar paraguas, ya que la posibilidad de lluvia, aunque escasa, está presente.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.