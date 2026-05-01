El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy en Vigo, 1 de mayo de 2026, se presenta con un tiempo mayormente nuboso, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas dominen el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde y al final del día. La temperatura se mantendrá relativamente estable, comenzando en torno a los 14 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 66% y el 91% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 25 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la temperatura irá descendiendo gradualmente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 14 grados. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes característicos de la región. La salida del sol se producirá a las 07:30, mientras que el ocaso se espera para las 21:34, brindando una larga jornada de luz.

En resumen, el tiempo en Vigo para hoy es favorable, con cielos mayormente nublados pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas agradables y la ausencia de precipitaciones hacen que sea un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.