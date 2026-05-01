El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una transición hacia condiciones más despejadas a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 13°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que el día progrese, se espera que el cielo pase de cubierto a poco nuboso, especialmente en la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 21°C hacia las 16:00 horas. Las condiciones de viento serán moderadas, con ráfagas que podrían llegar hasta los 31 km/h desde el suroeste, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se anticipan lluvias. Sin embargo, hay un 10% de probabilidad de tormentas en las horas de la tarde, aunque esto no debería afectar significativamente las actividades al aire libre. La bruma y la niebla que se han reportado en las primeras horas de la mañana se disiparán gradualmente, permitiendo que el sol brille con más fuerza hacia el mediodía.

La calidad del aire se verá afectada por la alta humedad y la bruma matutina, pero se espera que mejore a medida que el día avanza y el viento comience a despejar la atmósfera. La visibilidad también mejorará, lo que facilitará la movilidad en las carreteras y el disfrute de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14°C hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará de nuevo, lo que podría generar una sensación de frescura. La puesta de sol se producirá a las 21:34, marcando el final de un día que, aunque comenzó con un cielo gris, ofrecerá momentos agradables y cálidos en Valga.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.