El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Tui se despertará bajo un cielo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a hacer acto de presencia, especialmente a partir de las 2 de la tarde, cuando la cobertura nubosa aumentará, aunque sin llegar a ser excesivamente densa. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 11 grados a media tarde, antes de recuperarse hacia la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 91% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará de manera moderada, con una velocidad que oscilará entre los 5 y 11 km/h, predominando de dirección norte y noroeste. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. Sin embargo, el viento también ayudará a dispersar las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza en algunos momentos del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 21:33. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia la noche, lo que sugiere que será un buen momento para salir y disfrutar de la velada al aire libre.

En resumen, el día en Tui se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea paseando por el centro de la ciudad o explorando la naturaleza circundante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.