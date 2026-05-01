El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Tomiño se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. La temperatura matutina comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente a 12 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados durante la tarde, lo que sugiere un día agradable y templado.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, rondando el 90%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando niveles más cómodos hacia la tarde, con un 58% previsto a las 13:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noroeste con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Durante la tarde, se espera que el viento sople desde el sur, alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Tomiño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que el sol se ponga a las 21:33, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados por la noche. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar.

En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.