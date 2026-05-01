El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Soutomaior se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 20 grados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 60% por la tarde, lo que podría generar una sensación de calor moderada.

El viento soplará desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 13 km/h. En las horas más activas del día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en medio del calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos en exteriores debido a estas ráfagas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día seco, ya que no se prevén lluvias significativas. La probabilidad de lluvia es nula en las primeras horas y se incrementa ligeramente a un 15% entre las 14:00 y las 20:00, aunque las condiciones no parecen indicar que se materialicen precipitaciones. Esto sugiere que los residentes y visitantes de Soutomaior podrán disfrutar de un día mayormente soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:34. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche. La noche será tranquila, con cielos poco nubosos y una brisa suave que hará que la temperatura se sienta más fresca.

En resumen, Soutomaior disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado, lo que lo convierte en un momento perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.