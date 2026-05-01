El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta tendencia se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 19 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 67% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un total estimado de 0.1 mm de lluvia en las horas de la tarde. La probabilidad de precipitación aumentará en la franja horaria de 14:00 a 20:00, alcanzando un 90%, lo que sugiere que es posible que se produzcan algunas lluvias ligeras durante este período. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 80% en el mismo intervalo, lo que indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de actividad eléctrica.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones se mantengan estables, sin cambios drásticos en la temperatura. La puesta de sol ocurrirá a las 21:33, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llevando a la noche a un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, aunque con la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas en la tarde. Es recomendable que los residentes se preparen para estas condiciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.