El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente nublado, con un estado del cielo que variará entre cubierto y poco nuboso a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje ligeramente, aunque las nubes altas dominarán gran parte del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 14 grados en las primeras horas y descendiendo a 12 grados en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 18 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco, por lo que es aconsejable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre.

La salida del sol está programada para las 07:30, mientras que el ocaso será a las 21:35, lo que proporciona una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de la belleza de Sanxenxo. En resumen, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de viento y la frescura de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.