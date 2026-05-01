El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Salvaterra de Miño experimentará un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 14°C y 12°C. La humedad relativa será alta, alcanzando el 82% al inicio del día y subiendo hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la visibilidad se verá afectada por la bruma, especialmente entre las 2 y las 3 de la madrugada, y la niebla será predominante desde las 4 hasta las 7 de la mañana. Esto podría dificultar la circulación en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. Las temperaturas continuarán descendiendo ligeramente, alcanzando los 10°C en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nublado, con un aumento en la cobertura de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 22°C hacia las 3 de la tarde. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 55% a media tarde, lo que proporcionará un respiro en comparación con la mañana. Sin embargo, se prevé un incremento en la probabilidad de precipitaciones, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, con un 55% de probabilidad de lluvia.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves del sur, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor intensidad, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

Al caer la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la posibilidad de lluvias ligeras se mantendrá hasta la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 18°C hacia las 8 de la tarde. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 16°C y una humedad relativa que aumentará nuevamente, alcanzando el 69% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño hoy será variable, con un inicio de día fresco y brumoso, seguido de una tarde más cálida pero con posibilidad de lluvias. Se recomienda estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.