El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones se mantengan estables, con un ligero descenso en la temperatura, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00 horas. La humedad relativa será alta en las primeras horas, con un 89% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, se sentirá más cómodo a medida que avance el día.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día progresa. Hacia la tarde, se prevé que el viento cambie de dirección hacia el noreste, alcanzando rachas de hasta 11 km/h. Esto podría aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, se registran probabilidades de tormenta muy bajas, con un 5% en las horas de la mañana y la tarde, lo que indica que las condiciones climáticas serán bastante estables.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a estar poco nuboso, con temperaturas que descenderán a 12 grados hacia las 19:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 21:33, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar sin preocupaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Salceda de Caselas se perfila como ideal para actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda a los habitantes aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza en esta hermosa jornada primaveral.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.