El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Ribadumia se prepara para un día mayormente cubierto, con variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura descienda ligeramente a 13 grados a las 3 de la mañana y a 12 grados en las horas más frescas del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y alcanzando hasta un 97% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto podría hacer que las condiciones se sientan más agradables a medida que se acerque la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Ribadumia pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será un factor notable hoy, soplando principalmente desde el noreste y luego cambiando a direcciones del oeste y suroeste. La velocidad del viento variará, comenzando suave en la mañana con ráfagas de hasta 9 km/h y aumentando a lo largo del día, alcanzando picos de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, con un máximo de 19 grados . Sin embargo, conforme se acerque la tarde y el sol comience a descender, la temperatura comenzará a bajar nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la tarde.

El ocaso está previsto para las 21:35, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables y un viento moderado que aportará frescura a la atmósfera. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo templado y la ausencia de precipitaciones.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.