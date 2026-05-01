El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Redondela se despertará bajo un cielo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14 grados al inicio del día y descenderán gradualmente hasta alcanzar los 12 grados en las primeras horas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura continúe bajando, alcanzando un mínimo de 9 grados en la mañana, antes de recuperarse ligeramente hacia la tarde, donde se prevé que llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% a primera hora y disminuyendo a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alcanzando un 60% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más tempranas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y el sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar una sensación de mayor frescor. A medida que el viento cambie a dirección oeste por la tarde, se espera que la intensidad se mantenga, aunque con una ligera disminución en la velocidad.

La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de chubascos, con un 15% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas. Esto podría ser un factor a tener en cuenta para aquellos que planean actividades al aire libre.

El estado del cielo cambiará a lo largo del día, comenzando con un cielo poco nuboso y evolucionando hacia un aumento de nubes altas en la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más nuboso, pero se espera que se mantenga despejado en las horas finales del día, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:34.

En resumen, Redondela experimentará un día mayormente fresco y seco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.