El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Pontevedra se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados a la 1 de la madrugada, y manteniéndose en torno a los 12 grados durante las primeras horas del día.

A partir de las 4 de la mañana, el cielo comenzará a despejarse un poco, pasando de muy nuboso a poco nuboso, lo que permitirá que la temperatura se mantenga en un rango de entre 10 y 11 grados . Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

Durante la mañana, el cielo seguirá con intervalos nubosos, y la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 13 grados a las 10 de la mañana y subiendo hasta los 15 grados a las 11. A medida que el día avanza, se prevé que la temperatura alcance un máximo de 20 grados entre las 3 y las 4 de la tarde, lo que brindará un respiro a los pontevedreses tras las frescas mañanas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h, siendo más intenso durante la tarde. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén tormentas, podrían ser notorias en las zonas más expuestas. La probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día, lo que sugiere que no se esperan lluvias, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre.

Sin embargo, hacia la tarde, la nubosidad aumentará nuevamente, y se espera que el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco al caer la noche. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 6 de la tarde y bajando a 15 grados hacia el final del día.

La humedad relativa también irá disminuyendo gradualmente, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea algo más fría al caer la noche. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un viento notable, ideal para disfrutar de la primavera en la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.