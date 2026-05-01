El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Pontecesures, se espera un tiempo mayormente nublado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90%, lo que puede generar una sensación de bochorno en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables en torno a los 13 grados. La bruma será un fenómeno notable en las primeras horas, especialmente en las zonas más cercanas al agua, lo que podría reducir la visibilidad. Sin embargo, no se prevén precipitaciones durante el día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 15:00 horas. El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 33 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento puede aportar una sensación de frescura, aunque la alta humedad podría contrarrestar este efecto.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 10% de posibilidad en las horas de la tarde, aunque no se anticipan condiciones severas. La nubosidad persistirá, pero se espera que hacia el final de la tarde y entrada la noche, el cielo comience a despejarse ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a 16 grados hacia las 22:00 horas.

La noche se presentará con un cielo poco nuboso, lo que podría ofrecer una vista clara del cielo estrellado. La temperatura mínima se espera que baje a 12 grados , con una humedad que se mantendrá en torno al 70%. El viento disminuirá su intensidad, lo que hará que la noche sea más tranquila.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Se recomienda a los habitantes disfrutar de actividades al aire libre, pero estar preparados para el viento que podría ser fuerte en ciertos momentos del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.