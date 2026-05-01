El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Ponteareas se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado, alcanzando temperaturas mínimas de 12 grados a la 1 de la mañana y descendiendo a 11 grados en las horas más frías de la madrugada.

Durante la mañana, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 13 grados. Sin embargo, a partir de las 2 de la tarde, se espera un cambio en la situación, ya que comenzarán a aparecer nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más cubierto. A esta hora, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 22 grados.

A medida que la tarde avance, las nubes se irán haciendo más presentes, y se prevé que el cielo se torne muy nuboso hacia las 3 de la tarde, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 21 grados. La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde, donde se estima un 50% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con un acumulado de apenas 0.1 mm hacia las 3 de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Desde la madrugada, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 3 km/h. A medida que avance el día, la intensidad del viento aumentará, alcanzando rachas de hasta 27 km/h en la tarde, con dirección predominantemente del oeste. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente al caer la tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 93% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 56% en las horas de la tarde. Esto, combinado con la nubosidad y el viento, podría hacer que la sensación de frescura sea más notable.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que descenderán a 16 grados a las 10 de la noche. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. En resumen, Ponteareas experimentará un día de contrastes, con un inicio soleado que dará paso a un ambiente más nublado y fresco por la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.