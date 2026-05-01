El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Ponte Caldelas, se espera un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12°C y 11°C, con una humedad relativa que comenzará alta, alcanzando el 91% a las 00:00 horas y descendiendo gradualmente.

A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, con la aparición de nubes altas a partir de las 03:00 horas. Las temperaturas continuarán bajando, alcanzando un mínimo de 8°C a las 07:00 horas. La sensación de frescor se verá acentuada por un viento del noreste que soplará a velocidades de entre 4 y 6 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con temperaturas que irán subiendo hasta alcanzar un máximo de 19°C hacia las 16:00 horas. La humedad relativa disminuirá a medida que el día avance, llegando a un 66% a las 16:00 horas. Sin embargo, se prevé que a partir de las 15:00 horas haya una ligera probabilidad de precipitación, con un 0.1 mm de lluvia esperada, aunque la probabilidad de tormenta se mantiene en un 15% durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo se tornará más cubierto, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. A las 21:00 horas, se espera que la temperatura sea de 15°C, con un viento que cambiará a dirección oeste, soplando a 8 km/h. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 79% hacia el final del día.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día con cielos que irán de poco nuboso a mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas si se planea estar al aire libre, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para un cambio en la nubosidad y la posibilidad de algunas gotas de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.