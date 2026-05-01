El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Poio se despertará bajo un cielo mayormente nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, la nubosidad será notable, con un estado de cielo que se mantendrá en "nuboso" hasta aproximadamente las 19:00 horas. A lo largo de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 12 grados , con una ligera tendencia a descender en las horas más frescas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto podría contribuir a la formación de intervalos nubosos, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se registran pequeñas posibilidades de lluvia ligera en intervalos específicos, con un 5% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, y un 10% entre las 20:00 y las 02:00 horas. A pesar de esto, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones climáticas importantes.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se espera una brisa suave del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección noreste y su velocidad aumentará, alcanzando hasta 11 km/h en las horas de la tarde. Por la noche, el viento se mantendrá en torno a los 6 km/h, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 20 grados , lo que hará que la tarde sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 21:00 horas.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de viento suave y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero descenso de temperatura al caer la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.