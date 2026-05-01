El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, la meteorología en Pazos de Borbén se presenta con un panorama mayormente nublado, aunque con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será la protagonista, con temperaturas que rondarán los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones de cielo cambien a poco nuboso, especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando la temperatura podría alcanzar su punto máximo de 19 grados. Sin embargo, la nubosidad aumentará nuevamente hacia la tarde, con intervalos nubosos que se extenderán hasta la noche. La temperatura comenzará a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 9 de la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% entre las 8 y las 2 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormenta se mantendrá en niveles bajos, con un 15% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las condiciones no son propensas a tormentas severas.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del norte, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, se espera que el viento sople del oeste a velocidades de hasta 9 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas.

La salida del sol se producirá a las 7:29, y el ocaso será a las 21:33, lo que permitirá disfrutar de un día largo, aunque nublado. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y vientos suaves hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la posibilidad de que el cielo se cubra más tarde.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se vivirá un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un entorno natural en calma, aunque con la advertencia de que la nubosidad aumentará a medida que avance la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.