El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Oia se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 15 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 14 grados en las horas centrales del día.

Durante la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 86%, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 52% por la tarde. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más cálida, especialmente en las horas de mayor actividad solar.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más nublado. A pesar de este cambio, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 20:00 a 02:00, con un 5% de posibilidad, aunque esto no debería afectar las actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h, predominando de dirección oeste. En las horas de la tarde, se espera que el viento alcance su máxima racha, con velocidades de hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00. El cielo se mantendrá mayormente nublado, pero sin indicios de lluvia. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes y visitantes de Oia podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Oia será mayormente favorable, con temperaturas agradables y un cielo que variará de poco nuboso a nublado. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible llegada de nubes y un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.