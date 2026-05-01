El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 14°C, con una humedad relativa que se mantendrá alta, rondando el 88% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13°C en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica se verá afectada por la humedad, que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es. El viento soplará desde el este a una velocidad de 5 km/h, lo que contribuirá a mantener un ambiente agradable.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 21°C, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 62%, lo que mejorará la sensación térmica.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá mayormente nublado, con un incremento en la nubosidad que podría dar paso a un ambiente más fresco. Las temperaturas caerán a 19°C hacia las 18:00 horas y continuarán descendiendo hasta los 15°C al final de la jornada. El viento, que se mantendrá desde el este, aumentará ligeramente su velocidad, alcanzando hasta 10 km/h en las horas nocturnas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y propicio para disfrutar de la naturaleza. La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima primaveral.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el inicio del mes de mayo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.