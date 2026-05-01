El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en O Porriño, se espera un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso durante la madrugada, lo que permitirá disfrutar de un inicio de día despejado. A medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, predominando las nubes altas, especialmente entre las 2 y las 12 horas, aunque sin riesgo de precipitaciones.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente entre las 14 y las 17 horas, cuando se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 20 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 60-70% por la tarde, lo que mejorará la sensación térmica.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves del este, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 28 km/h. Este viento del noreste aportará frescura a la jornada, especialmente en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de O Porriño disfruten de un día seco y soleado. Sin embargo, se prevén algunas nubes más densas hacia la tarde, aunque sin impacto significativo en las condiciones climáticas.

En resumen, el 1 de mayo se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en O Porriño, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvia. La combinación de un tiempo cálido y la brisa suave del viento hará que sea un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.