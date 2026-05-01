El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con un estado del cielo que variará entre cubierto y muy nuboso a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que el cielo se mantenga muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un leve aumento, alcanzando los 17 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 76% por la tarde. Esto podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas, especialmente en las zonas costeras.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en la costa. La dirección del viento cambiará a oeste hacia la tarde, lo que podría traer consigo un ligero cambio en las condiciones atmosféricas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Sin embargo, existe una probabilidad del 5% de tormentas en la tarde, aunque esto no parece ser un riesgo elevado. La probabilidad de precipitación es prácticamente nula en las primeras horas, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente seco.

En resumen, O Grove experimentará un día nublado con temperaturas agradables, alta humedad y vientos moderados. Es recomendable que los residentes y visitantes se preparen para un tiempo fresco y lleven ropa adecuada para las condiciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.