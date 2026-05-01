El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Nigrán se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 15 grados , con una humedad relativa del 83%, lo que proporciona una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avanza la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 01:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 02:00.

A partir de las 03:00, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, con nubes altas predominando hasta las 10:00. Durante este periodo, la temperatura se estabilizará en torno a los 12 a 13 grados, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 86% en las horas más frescas de la mañana. A las 11:00, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando los 15 grados, y el cielo se despejará nuevamente, ofreciendo un respiro de sol.

La previsión de viento indica que soplará del este con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 12 km/h hacia las 01:00. A medida que el día avanza, el viento se tornará más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h en la tarde, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, cuando se prevé que el cielo esté mayormente despejado.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 14:00, con 18 grados, y se mantendrá en ese rango hasta las 18:00. A partir de las 19:00, comenzará un ligero descenso, llegando a 17 grados a las 19:00 y 16 grados hacia el final de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará con temperaturas más frescas, rondando los 12 grados, y el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y despejado. En resumen, el día en Nigrán se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo agradable y sin riesgo de lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.