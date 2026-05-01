El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Mos se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 19 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados, descendiendo ligeramente a 10 grados en las horas más frías. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, se espera un aumento gradual, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Este ascenso en la temperatura, combinado con la baja probabilidad de lluvia, hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 66% hacia la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta un poco más pesado, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la brisa suave que se espera a lo largo del día ayudará a mitigar esta sensación. Los vientos soplarán principalmente del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas centrales del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 10% entre las 14:00 y las 20:00, aunque no se anticipan condiciones severas. Esto significa que, aunque hay una ligera posibilidad de actividad eléctrica, es poco probable que se materialice en forma de tormentas significativas.

El orto se producirá a las 07:29 y el ocaso a las 21:33, lo que proporcionará un día largo y luminoso para disfrutar. En resumen, el tiempo en Mos para hoy será mayormente soleado con algunas nubes altas, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar del aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.