El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Moraña se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y momentos de nubosidad variable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance la tarde, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 62% hacia la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevén intervalos nubosos que podrían generar algunas gotas aisladas, especialmente en la tarde, aunque no se espera que esto afecte de manera considerable las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora hacia la noche, cuando las nubes comenzarán a dispersarse. La temperatura descenderá gradualmente, alcanzando los 14 grados hacia las últimas horas del día. La puesta de sol se producirá a las 21:34, momento en el cual el cielo podría ofrecer un espectáculo visual con los últimos destellos de luz del día.

En resumen, Moraña experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de nubes y un viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.