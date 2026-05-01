El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente variable, caracterizado por un cielo que alternará entre poco nuboso y nubes altas a lo largo de las diferentes horas del día. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en estas horas oscilarán entre los 9 y 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en algunos momentos, especialmente en la madrugada.

A medida que avance la mañana, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, aunque no se prevén precipitaciones significativas. La temperatura irá en aumento, alcanzando los 20 grados hacia el mediodía, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable. Sin embargo, la sensación de calor podría verse moderada por la presencia de brumas en las horas más frescas del día.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidad en las primeras horas y un ligero aumento a un 5% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, se espera que la probabilidad de tormenta sea también mínima, manteniéndose en un 0% hasta la tarde, cuando podría llegar a un 10% en las horas cercanas al ocaso.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, con intervalos nubosos que podrían hacer que la temperatura descienda a unos 13 grados . La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando niveles cercanos al 90%. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que, aunque variable, ofrecerá momentos agradables para disfrutar al aire libre.

En resumen, Mondariz experimentará un día mayormente templado y variable, ideal para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un ligero aumento en la nubosidad y el viento a medida que avance la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.