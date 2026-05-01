El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Moaña se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado nuboso, con una temperatura que ronda los 14 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se mantenga despejado, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa es alta, comenzando en un 94% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, sugiere que los residentes y visitantes podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 19 km/h. En las primeras horas, el viento será suave, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en la tarde. Esto podría proporcionar un alivio agradable del calor, aunque es recomendable que quienes planeen estar al aire libre tomen precauciones ante la posibilidad de ráfagas más fuertes.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 16 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca y húmeda.

En resumen, el tiempo en Moaña para hoy es favorable, con temperaturas agradables y cielos despejados, ideales para disfrutar de actividades al aire libre. La combinación de un viento moderado y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes y visitantes aprovechen al máximo este día primaveral. Se recomienda llevar ropa ligera durante el día, pero también considerar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas comiencen a bajar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.