El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la nubosidad se mantendrá en niveles altos, con periodos de "muy nuboso" y "nubes altas". Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 19 grados , proporcionando un ambiente templado, aunque algo fresco debido a la presencia constante de nubes. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay una ligera posibilidad de tormentas, especialmente entre las 8:00 y las 14:00 horas, con un 5% de probabilidad. Esto sugiere que, aunque el riesgo es bajo, es recomendable estar atentos a cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la medianoche.

La salida del sol está programada para las 07:29, mientras que el ocaso será a las 21:34, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo. A medida que caiga la noche, el cielo se despejará ligeramente, ofreciendo momentos de claridad, aunque la nubosidad persistirá en general.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy será fresco y mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado. Aunque no se esperan lluvias, es aconsejable estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.