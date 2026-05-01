El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, en Meaño, se espera un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la mañana, las nubes comenzarán a despejarse, dando paso a momentos de poco nuboso, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, cuando la temperatura descenderá ligeramente a 13 grados.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, alcanzando temperaturas de hasta 16 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a partir de la tarde, se prevé un aumento en la nubosidad, con nubes altas dominando el cielo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados a lo largo de la tarde, alcanzando su punto máximo hacia las 15:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 74% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. El viento soplará desde el sureste al principio, con velocidades que oscilarán entre 6 y 10 km/h, y cambiará a dirección este y oeste a medida que avance el día, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la posibilidad de tormentas hacia la tarde, aunque la probabilidad se mantiene baja, en torno al 5% entre las 20:00 y las 02:00. Esto sugiere que, aunque el cielo se nuble, las lluvias no son un factor a considerar en la planificación de actividades al aire libre.

La puesta de sol se producirá a las 21:35, ofreciendo un espectáculo visual con el cielo posiblemente adornado por nubes altas. A medida que caiga la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. En resumen, el día se presenta como una mezcla de nubes y claros, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se esté atento a los cambios en el cielo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.