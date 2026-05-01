El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Marín se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con un predominio de nubes altas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 73% por la tarde. Esta elevada humedad, combinada con las nubes, puede dar lugar a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la cobertura nubosa, los residentes de Marín podrán disfrutar de un día seco.

El viento soplará desde el sureste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h en las horas centrales de la tarde. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

A lo largo del día, el cielo experimentará ligeros cambios, pero se mantendrá mayormente nublado. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la costa o encuentros familiares, ya que no se anticipan lluvias ni condiciones climáticas adversas. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas tienden a descender.

En resumen, Marín disfrutará de un día fresco y nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de nubes altas y un viento suave hará que el tiempo sea ideal para disfrutar de la belleza natural de la región, mientras que la alta humedad proporcionará un ambiente fresco y revitalizante.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.