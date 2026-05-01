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El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Lalín según los datos de la AEMET

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, la nubosidad se intensificará, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 19 grados , comenzando con un fresco 11 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que caiga la noche, se espera que la temperatura descienda nuevamente, situándose en torno a los 17 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con valores que apenas alcanzarán los 0.1 mm en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia será baja en la mañana, aumentando a un 80% entre las 8 y las 14 horas, y alcanzando un 90% entre las 14 y las 20 horas. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante el día.

El viento soplará desde el noreste y el este, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento cambiará a direcciones más variadas, pero se mantendrá en niveles moderados.

En resumen, el tiempo en Lalín para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una probabilidad moderada de lluvia, especialmente en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un día variable, con la posibilidad de chubascos ligeros y un ambiente húmedo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.

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