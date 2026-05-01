El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance la jornada, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. A medida que caiga la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Esto puede generar una sensación de bochorno, aunque no se prevén precipitaciones significativas. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a una sensación de pesadez en el ambiente.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en zonas costeras. Este viento podría ayudar a dispersar algunas de las nubes, aunque no se anticipan cambios drásticos en el estado del cielo.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la tarde, donde se estima una probabilidad del 5% de tormenta en horas específicas. Sin embargo, no se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque la posibilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento podrían influir en la sensación térmica, haciendo que el día se sienta más fresco de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.