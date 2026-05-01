El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, A Guarda se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 86%.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando un estado nuboso a partir de las 4 de la mañana. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados, y la humedad seguirá siendo notable, con valores que podrían llegar al 89%. El viento soplará del norte-noroeste a una velocidad de 4 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, la situación meteorológica se tornará más variable. A partir de las 3 de la tarde, el cielo se cubrirá de nubes altas, y las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 19 grados. La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 59%. El viento, que se mantendrá del norte, aumentará su velocidad, alcanzando hasta 10 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta en la franja horaria de 8 a 14 horas, donde se estima un 5% de posibilidad. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

Al caer la tarde, la nubosidad se mantendrá alta, pero se espera que el cielo se despeje nuevamente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia las 8 de la tarde. La humedad aumentará ligeramente, y el viento se moderará, soplando del oeste a una velocidad de 6 km/h.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y una nubosidad variable que no afectará significativamente las actividades al aire libre. La ausencia de precipitaciones y la leve brisa del viento harán que sea un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.