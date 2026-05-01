El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Gondomar se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 19 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 11 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 83% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 67% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas debido a la humedad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 5 y 13 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en la tarde, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 26 km/h en las horas centrales del día, pero no se anticipan condiciones adversas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de la naturaleza y de los espacios públicos.

El orto se producirá a las 07:30, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 21:34, lo que permitirá disfrutar de largas horas de luz diurna. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de Gondomar, con un tiempo mayormente soleado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.