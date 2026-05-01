El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y un ambiente húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente a 10 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 18 grados en las horas de la tarde, proporcionando un respiro en comparación con las frescas temperaturas matutinas.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 89% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en todo momento. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas podría hacer que el tiempo se sienta más cálido de lo que realmente es.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 70% de que se produzcan tormentas y lluvias escasas entre las 8:00 y las 14:00 horas, lo que podría traer consigo algunas gotas dispersas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye, aunque se mantendrá un 35% de posibilidad de tormentas entre las 20:00 y las 2:00 horas del día siguiente.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h en las horas de la tarde, soplando principalmente desde el oeste. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en momentos puntuales. Las velocidades del viento oscilarán entre 2 y 10 km/h a lo largo del día, siendo más intensas durante la tarde.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo permanecerá cubierto, lo que podría dificultar la visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 21:33, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calidez y la posibilidad de alguna lluvia ligera. En resumen, los habitantes de Forcarei deben estar preparados para un día mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y la posibilidad de algunas tormentas dispersas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.