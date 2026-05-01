El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un cielo que comenzará poco nuboso, aunque a medida que avance la jornada, las nubes altas irán ganando protagonismo. Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto podría coincidir con un aumento en la nubosidad, que se tornará más densa y cubriente.

La tarde también traerá consigo un aumento en la humedad, que podría llegar a un 70% hacia las 13:00 horas, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto en las últimas horas del día.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables. En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto, sin lluvias significativas, pero con la posibilidad de algunas gotas en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.