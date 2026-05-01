Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Gallegos Flotilla Global SumudDeclaración de KoldoMuerte Meningitis OurensePablo sufre espasticidadTensión en LugoRegreso Mujer García OrtizHuelga Metal Pontevedra
instagramlinkedin

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Estrada según los datos de la AEMET

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 1 de mayo de 2026, A Estrada se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , con un cielo que comenzará poco nuboso, aunque a medida que avance la jornada, las nubes altas irán ganando protagonismo. Durante la mañana, la humedad relativa será alta, alcanzando el 88%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados hacia las 16:00 horas. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, entre las 14:00 y las 20:00 horas, existe una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 14:00 a 20:00. Esto podría coincidir con un aumento en la nubosidad, que se tornará más densa y cubriente.

La tarde también traerá consigo un aumento en la humedad, que podría llegar a un 70% hacia las 13:00 horas, lo que podría generar un ambiente algo bochornoso. A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. La nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto en las últimas horas del día.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo, especialmente en la tarde, cuando las condiciones podrían volverse más inestables. En resumen, A Estrada disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y un cielo que alternará entre poco nuboso y cubierto, sin lluvias significativas, pero con la posibilidad de algunas gotas en la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Comienza la invasión militar en Vigo: el Ejército comienza a instalar el campamento en As Travesas
  2. Una brutal paliza, posible causa de la muerte del joven encontrado en el río de Os Gafos en Pontevedra
  3. Irlanda inicia el desguace del «Fastnet», el pesquero gallego que encalló en las rocas hace más de cuatro meses
  4. Un sueño y un garaje: el chapeleiro que ha inventado el billar a distancia
  5. Detenida una mujer en Vigo tras acuchillar a dos clientes de una cafetería en la que entró a robar
  6. Vigo instala otro radar más moderno en el túnel de Beiramar y activará los tres al mismo tiempo para reforzar la seguridad
  7. Comunidades de vecinos del centro de Vigo ya prohíben fumar en balcones, terrazas y ventanas de los pisos
  8. La flotilla rumbo a Gaza, con vigueses a bordo, en paradero desconocido tras ser interceptados por lanchas de la armada israelí: «Disparáronnos tres veces»

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo
Tracking Pixel Contents