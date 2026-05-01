El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados , comenzando con un fresco de 13 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 75% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, se prevé que la probabilidad de precipitación se mantenga en cero, lo que significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 2 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría aportar una ligera frescura al ambiente. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una tarde agradable.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será baja, con un 0% de posibilidad durante la mañana y un ligero aumento a un 20% en la franja horaria de 08:00 a 14:00. Sin embargo, no se prevén condiciones severas que puedan afectar la tranquilidad del día.

La salida del sol se producirá a las 07:28 y se pondrá a las 21:34, lo que brindará un amplio margen para disfrutar de la luz natural. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 14 grados hacia el final del día.

En resumen, Cuntis disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo y la belleza del paisaje gallego.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.