El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Catoira se presenta con un panorama mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 20 grados , comenzando con 13 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en la madrugada y bajando gradualmente a un 59% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 13 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Este viento podría aportar algo de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día, aunque también podría generar un ligero oleaje en las zonas costeras cercanas.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Catoira podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque el cielo estará mayormente cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo templado y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el viento suave y las temperaturas agradables que se presentarán a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.