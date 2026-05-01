El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, A Cañiza se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, especialmente a partir de la madrugada, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 11 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 19 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más baja debido a la presencia del viento, que soplará desde el norte y noroeste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea baja durante la mayor parte del día, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, a partir de las 18:00 horas, la probabilidad de lluvia escasa aumenta ligeramente, alcanzando un 25% en el periodo de 20:00 a 02:00. Esto sugiere que, aunque el día comenzará seco, es recomendable tener a mano un paraguas o un chubasquero si se planea estar al aire libre por la tarde o la noche.

La tarde se presentará con temperaturas agradables, alcanzando hasta 19 grados, pero con un aumento en la nubosidad que podría dar paso a un cielo más cubierto hacia la noche. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, alrededor del 70% al final del día.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con un ligero aumento en la nubosidad y una pequeña posibilidad de lluvia por la tarde. Los residentes y visitantes pueden aprovechar las horas de sol, pero deben estar preparados para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 21:32, ofreciendo un espectáculo visual que no se deben perder.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.