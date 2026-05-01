El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

Hoy, 1 de mayo de 2026, Cangas se presenta con un tiempo variado a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 14 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se despeje, especialmente en las horas centrales, alcanzando temperaturas de hasta 18 grados en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de frescura en las primeras horas. Sin embargo, a medida que la temperatura aumente, la humedad se estabilizará en torno al 76% por la tarde, lo que hará que el ambiente sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste en las primeras horas, con velocidades de hasta 4 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Durante la tarde, el viento cambiará de dirección hacia el oeste, alcanzando rachas de hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto permitirá que los habitantes de Cangas disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La puesta de sol está programada para las 21:34, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar en un ambiente cálido y agradable.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada perfecta para disfrutar del aire libre y aprovechar el inicio del mes de mayo en un entorno natural.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.