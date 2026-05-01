El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Cambados se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avanza el día, se espera que el cielo permanezca nuboso, con algunas fases de poco nuboso en la tarde. Las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar lugar a una atmósfera algo grisácea, pero sin previsión de precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los habitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a las temperaturas, se anticipa un día fresco, con valores que oscilarán entre los 11 y los 18 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán por la mañana, alcanzando los 11 grados a primera hora, mientras que en las horas más cálidas de la tarde, se espera que el termómetro suba hasta los 18 grados. Esta variación térmica puede hacer que las mañanas y las noches se sientan más frescas, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera que la humedad disminuya ligeramente, rondando el 71% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque también puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, Cambados experimentará un día mayormente nublado y fresco, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de un ambiente fresco por la mañana y la noche. La ausencia de precipitaciones y el viento moderado contribuirán a que sea un día agradable para los residentes y visitantes de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.