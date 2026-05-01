El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, viernes 1 de mayo

El día de hoy, 1 de mayo de 2026, Caldas de Reis se presenta con un panorama mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado nuboso que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que las nubes altas continúen dominando el cielo, aunque habrá intervalos nubosos que permitirán vislumbrar el sol en algunos momentos.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo de la jornada. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de los 13 grados , descendiendo a 12 grados a media mañana y alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, las temperaturas irán recuperándose, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 88% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 58% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 8 y las 14 horas, así como en intervalos de la tarde. A pesar de esto, las condiciones generales se mantendrán secas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por la lluvia.

El viento soplará de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional.

En resumen, Caldas de Reis experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-30T20:57:12.